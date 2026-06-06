6日、愛知県国際展示場で行われた「3150FIGHT 10」。注目の“悪童”対決で元世界3階級制覇王者ジョンリエル・カシメロ（37・フィリピン）が元世界2階級制覇王者のルイス・ネリ（31・メキシコ）を4ラウンド42秒TKOで撃破。前日計量に失敗し、当日計量で辛うじて“罰金を回避”してリングに上がったネリを、計量“一発クリア”のカシメロが撃破して会場を沸かせた。1ラウンドは左フックを皮切りに怒涛の3ダウンを奪ったカシメロが2