俳優の桜田ひより（２３）と木戸大聖（２９）が６日、都内でＷ主演映画「モブ子の恋」の公開記念舞台あいさつを共演の早瀬憩（１９）、唐田えりか（２８）、風間太樹監督と行った。映画は人見知りで控えめな女子大生「モブ子」こと信子（桜田）とアルバイト先の大学生（木戸）とのラブストーリー。映画にちなみ、自身にとっての四葉のクローバー的なアイテムを語るトークテーマでは、桜田が「ホントに私、四つ葉のクローバー