ILLIT（アイリット）が、ビルボード・ジャパン上半期の海外女性歌手最高順位を記録した。5日に発表された決算（集計期間：昨年11月24日〜今年5月24日）によると、総合楽曲と総合アルバムのポイントを合算した「アーティスト100」で34位にランクインした。この期間にこのチャートにランクインした海外女性アーティストの中で、最高順位だった。また初の日本オリジナル曲で、昨年2月14日に発表した「Almond Chocolate」は、総合音楽