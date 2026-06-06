本拠地エンゼルス戦米大リーグ、ドジャースは5日（日本時間6日）、本拠地でエンゼルスと対戦した。二塁を守ったミゲル・ロハス内野手が、スーパープレーで先発登板の佐々木朗希投手をアシストした。37歳ベテランが見せたベアハンドキャッチの美技に、MLB公式Xは「PLAY OF THE YEAR?!ミゲル・ロハスが素手で、フレディ・フリーマンは脚を伸ばして」とシーズン最高レベルの好プレーだと絶賛した。佐々木は3回先頭のマドリガル