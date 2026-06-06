マドンナが4日（現地時間）、米ニューヨークのタイムズスクエアでニューシングル「Love Sensation」のサプライズを披露した。マドンナは、リリースに先駆け、集まった5万人以上を前に新曲を初パフォーマンスした。 【写真】馬乗りになって…タイムズスクエアでも“やんちゃ”すぎるパフォーマンスは健在 LGBTQ+マッチングアプリ「Grindr」とのコラボで開催されたこのライブは、7月3日に