EXILE AKIRA EXILE AKIRAが、自身初のソロ名義となるデジタルEP『URBAN SAVAGE』を、デビュー20年目を迎える6月6日にリリースした。2006年6月6日にEXILEへ加入し、本日でデビュー20周年を迎えるAKIRA。そんな記念すべき日にリリースとなった、ソロオリジナル楽曲デジタルEP『URBAN SAVAGE』は、AKIRA自身のルーツにもあるミクスチャーロックやRAPやHIP HOPテイストを混ぜたオリジナルスタイルの楽曲を４曲収録。AKI