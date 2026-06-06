７日の東京３Ｒ・３歳未勝利（ダート１６００?＝１６頭立て）に出走するウインビギニング（牡３歳、美浦・上原博之厩舎、父ニューイヤーズデイ）は昨年１２月から５戦連続で２着。ここ４戦は単勝１倍台に推されながらも、なかなか勝ち切れない。同馬は２０２４年のファンタジーＳ勝ちなどがあるランフォーヴァウ（牝４歳、栗東・福永祐一厩舎、父ロードカナロア）の弟になる。現３歳世代にはデビューから５戦連続２着で注目さ