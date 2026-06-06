プロボクシングの亀田三兄弟のいとこでＷＢＡ世界フェザー級６位の亀田京之介（２７）＝ＭＲ＝が愛知県国際展示場で行われた「３１５０ＦＩＧＨＴ１０」のセミファイナル前にリングに上がった。元世界２階級制覇王者でＷＢＡ同級３位の亀田和毅（３４）＝ＴＭＫ＝に一方的に対戦を要求したが、和毅からの反応はなかった。リング上でマイクを手にした京之介は「トモ〜。誰か呼んできてください」とアピール。しかし反応がなく