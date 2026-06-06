◆女子プロゴルフツアーヨネックスレディス第２日（６日、新潟・ヨネックスＣＣ＝６４８３ヤード、パー７２）１７位からスタートした４０歳のベテラン横峯さくら（エプソン）が４バーディー、１ボギーの６９で回り、通算３アンダーで７位に浮上した。首位の吉田鈴（りん、大東建託）とは４打差があるが、久々に上位で迎える最終日に向けて「せっかくのチャンスなので頑張りたい」と笑顔で話した。最終１８番パー５で２オンに