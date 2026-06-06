6日、国民民主党の県連大会が開かれ新体制が決まり、榛葉幹事長が2027年の統一地方選などでの党勢拡大を誓いました。（国民民主党 榛葉幹事長）「全ての市町で必ず一人は国民民主党の議員がいる、そういう状況をつくれるように皆さんと一緒に切磋琢磨して、努力をさせていただきます」国民民主党の県連大会では、県連の役員について会長は田中健衆院議員が続投し、幹事長に田中照彦県議が就任することが決まりました。県連では来年