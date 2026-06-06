５日、プーチン大統領と会談する韓正副主席。（サンクトペテルブルク＝新華社記者／王曄）【新華社サンクトペテルブルク6月6日】中国の韓正（かん・せい）国家副主席は5日、ロシアのサンクトペテルブルクで同国のプーチン大統領と会談した。