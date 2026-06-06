俳優の舘ひろしが主演する映画『免許返納!?』（6月19日公開）より、劇中で流れる政府広報CM映像がフル尺で公開された。あわせて、劇中に登場する映画ポスタービジュアルも解禁され、舘演じるスター俳優・南条弘のスターぶりがうかがえる。【動画】劇中CM（Full ver.）本作は、芸術映画で高い評価を受けながらも「本当はアクションがやりたい」と願う70歳の現役映画スター・南条弘（舘）が主人公。俳優仲間・尾崎誠（宇崎竜童）