◇プロ野球セ・パ交流戦 日本ハム2-0ヤクルト(6日、神宮球場)ヤクルトは4回途中で降板した高梨裕稔投手について「右肘の違和感を覚えて降板。今後、医療機関を受診予定」と発表しました。この日の高梨投手は3回まで無安打投球。4回に連続ヒットを許し万波中正選手から空振り三振を奪ったところでベンチへ下がり、そのまま降板となりました。高梨投手はこれで5勝2敗、防御率2.73となり試合後、池山隆寛監督は「順調に柱としてここま