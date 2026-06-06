◇プロ野球セ・パ交流戦 阪神1-0楽天(6日、甲子園球場)完封リレーで楽天に勝利した阪神の藤川球児監督が、勝利に貢献した選手らを称賛しました。6回無失点で5勝目をマークした先発の村上頌樹投手については「なかなか点が取れないところ、ピンチをしっかり乗り切って、素晴らしいピッチングだった」と語ると、無失点を引き継いだリリーフ陣については「順調かなと」と多くを語らずも笑顔で納得の表情を見せ、喜びを表現しました。5