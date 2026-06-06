俳優の森崎ウィンと向井康二（Snow Man）がW主演を務めた日タイ共同制作映画『（LOVE SONG）』が「角川映画祭」で復活上映されることが発表された。あわせて、森崎と向井の喜びのコメントが到着。この度の復活上映と、きのう5日発売されたBlu-ray＆DVDを記念し、入場者プレゼントが配布される。【画像】劇中登場のあのロゴだ！映画『（LOVE SONG）』入場者プレゼント今年、角川映画50周年記念「角川映画祭」にラインナップされ