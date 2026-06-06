あす7日放送の日本テレビ系バラエティ『timeleszファミリア』（後2：00※関東ローカル）では、「学生とファミリアSP」と題し、令和の高校生たちのリアルな日常を徹底調査する。さらに、歌を通じて世代をつなぐ新企画もスタートする。【番組カット】原嘉孝が挑戦！アカペラコラボ今回timeleszがファミリアになるのは、「令和の高校生」。いつの時代も流行の最前線を走る高校生たちから、最新の学校事情を学ぶ「ファミリア式