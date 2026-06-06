俳優の竹内涼真が、7日放送の日本テレビ系『ザ！鉄腕！DASH!!』（毎週日曜後7：00〜後7：58）に出演する。【番組カット】石川佳純が参戦！「100人食堂」竹内は、日本在来の生き物を脅かす厄介者を捕獲し、おいしく食べる「グリル厄介」に参戦する。「ずっとDASHに出たいと思っていた」と念願の初DASHに胸が躍る竹内。城島茂、横山裕（SUPER EIGHT）、加藤英明氏（静岡大学）と一緒に山梨・本栖湖に現れるという外来種“富士