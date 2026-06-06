オーディション後のご褒美はやっぱり“食事”視聴者がデビューメンバーを決めるサバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』の第4弾『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』（通称『日プ新世界』）から誕生した新グループ・KO1KEYZが6日、グループお披露目に登場した。【個別ショット】『日プ新世界』発「KO1KEYZ」1位を獲得したDAIKI番組の最終回が、きょう6日午後1時30分から日本テレビ系全国ネットで生放送され、デビューメ