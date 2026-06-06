「ボクシング・ＩＢＦ世界フライ級タイトルマッチ」（６日、愛知県国際展示場）セミファイナル開始前にＷＢＡ世界フェザー級６位の亀田京之介（２７）＝ＭＲ＝がリングに乱入。いとこの元世界２階級王者・亀田和毅（３４）＝ＴＭＫ＝に対戦を呼びかけ、会場がざわついた。緑の蛍光色のウェアを着た京之介はリングに上がると「亀田和毅、誰か呼んできてください」と声を張り上げた。京之介は「あかんたれや。和毅と試合したく