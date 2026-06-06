女優観月ありさ（49）は6日、歌手和田アキ子（76）がパーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーンアッコのいいかげんに1000回」（土曜午前11時）にスペシャルゲストとして生出演。共演経験があるタレント島崎和歌子（53）と仲がいいと明かし、ともに酒豪で「定期的に深酒をしている」と笑わせた。2人は、観月が主演を務めた映画「超少女REIKO」（1991年公開）で共演。島崎は和田とも親しく、放送では島崎に関する