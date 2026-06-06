きょう（6日）午後、神奈川・相模原市にある、団地の敷地内で水道管が破損し、水が噴き出しました。およそ5時間たった現在も、水は噴き出し続けています。【写真を見る】団地内の水道管が破損水が高さ“約10m”噴き出し続ける神奈川県相模原市きょう午後1時半すぎ、相模原市緑区下九沢の大沢団地で「水道管が破損、水が高さ10mぐらい吹き上がっている」と目撃者から110番通報がありました。警察によりますと、団地の敷地内にあ