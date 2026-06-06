【バンコク共同】タイ警察幹部は6日、カンボジア北西部の拠点で特殊詐欺に関与したとして愛知県警が日本人29人を昨年8月に逮捕した事件に絡み、タイから遠隔で統括役を担った疑いがある日本人の男（39）を拘束したと明らかにした。