お笑いコンビ品川庄司の庄司智春（50）とタレント藤本美貴（41）が6日放送のフジテレビ系「ミキティダイニング」（土曜午前11時）に出演。結婚38年目のジャーナリストの石原伸晃氏（69）と妻でタレントの石原里紗夫人から夫婦円満の秘訣（ひけつ）を学んだ。庄司が「夫婦円満のコツとかって何かあるんですか？」と聞くと、伸晃氏は「簡単ですよ。（妻への）“絶対服従”」と答えて笑わせた。里紗夫人は「ほとんどそうなので、そう