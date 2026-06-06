プレミアリーグのフラムがマルコ・シウバ監督の退任を発表した。2021年にフラムの指揮官に就任し、そこから5年。チームをプレミア昇格に導き、4季連続で残留させ、クラブを去ることになった。新天地はポルトガルのベンフィカが濃厚。シウバはポルトガル出身で、ジョゼ・モウリーニョはレアル・マドリード行きに近づいている。『talkSPORT』によると、シウバと別れを告げたフラムは新監督を探しており、元リヴァプールのアルネ・ス