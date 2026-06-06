今季限りでクラブを退団するロベルト・レヴァンドフスキの後任となるCFを探しているバルセロナ。一時はラ・リーガのアトレティコ・マドリードに所属するフリアン・アルバレスに関心を寄せていたが、現状その勢いはトーンダウンしている。『Cadena Ser』によると、アルバレス本人はバルセロナ行きを希望しているものの、今夏移籍を強行するつもりはなく、現時点で移籍は膠着状態にあるという。アトレティコのスタンスは変わっておら