広島県警・佐伯警察署管内にある河内駐在所が老朽化のため、新築移転しました。河内駐在所は、築46年が経過し、耐用年数を超えていたため新築移転しました。これまでより、約500メートル北側に移り、木造2階建てで、新たに来庁者向けのトイレを設置したほか、駐車スペースを広くしました。■広島県警江口哲治巡査部長「地域住民との密着度が全然違うと思いますね。いつでも気軽に来ていただければ」広島県警によると