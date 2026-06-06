奄美地方を除く県内では、7日未明から昼前にかけて線状降水帯が発生し、大雨災害の危険度が急激に高まる可能性があります。低気圧や梅雨前線の影響で暖かく湿った空気が流れ込み、九州南部・奄美地方では、7日昼前にかけて雷を伴った非常に激しい雨や激しい雨が降り、大雨となる見込みです。喜界町では、6日午前10時10分までの1時間に59ミリの非常に激しい雨が降りました。このため、喜界町内の道路10か所が冠水し、一部通行