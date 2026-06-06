梅雨の時期にあわせて市民に土砂災害への備えを呼びかける街頭キャンペーンが6日、長崎市で行われました。 （参加者） 「土砂災害、気をつけてください」 キャンペーンには県砂防課の職員ら21人が参加し、土砂災害の前兆や平時の備えについて書かれたうちわを市民に配布しました。 毎年6月は1982年の長崎大水害をきっかけに「土砂災害防止月間」と定められています。 (県土木部砂防課 田中良一課長） 「崖