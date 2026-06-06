医療機関が業務効率化を進めるためのICT機器を導入する際、山口県がその経費を補助する方針を固め、補正予算案に盛り込む見通しであることが分かりました。関係者によりますと、県が6月定例会に提出する一般会計補正予算案は総額80億円規模ということです。医療機関がICT機器を導入する際、県が支援する新たな事業を盛り込んでいて補助率を80％、1病院あたりの上限額を8000万円と想定しています。また、国が今後のAI時代を見据えて