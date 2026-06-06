6日午前6時半ごろ、大崎町で住宅1棟を全焼する火事があり、1人が軽いケガをしました。火事があったのは大崎町横瀬の住宅で、警察によりますと、6日午前6時15分ごろに近隣住民から「家が燃えている」と消防に通報がありました。火は約1時間20分後に消し止められましたが、会社員の千歳佑介さん(40)の木造平屋建て住宅1棟を全焼しました。千歳さんは妻と2人暮らしで出火当時、千歳さんがひとりで家にいて火事に気づき逃げ出し