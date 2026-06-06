吉田のアドバイスはチームにとって有益だろう(C)Etsuko MOTOKAWA2026年北中米ワールドカップ（W杯）初戦・オランダ戦（ダラス）まで10日を切り、日本代表のモンテレイ合宿での調整もより本番モードに突入している。【動画】日本の守備網を切り裂く脅威にオランダ代表の鋭いカウンターアタックを見る現地3日目の6月5日は前日と同じメキシコ1部・モンテレイの練習場で17時からスタート。トレーニング開始時間に雨が降り、気温