◆国際親善試合日本５―０南アフリカ（６日・ハナサカ）ＦＩＦＡランク５位のサッカー女子日本代表「なでしこジャパン」は、同５８位の南アフリカ女子代表に５―０で大勝。狩野倫久監督新体制の初戦を白星で飾った。“新生”なでしこジャパンで「躍動感のあるフットボール」と「走ること」を掲げる狩野監督は、先発メンバーにＦＷ登録の選手を入れず、ＭＦ谷川萌々子を１トップの位置に配置。ニルス・ニールセン監督は「４―