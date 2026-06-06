◆日本生命セ・パ交流戦２０２６阪神１―０楽天（６日・甲子園）阪神・森下翔太外野手が、プロ初となる退場処分を受けた。５回２死一塁、森下が初球と３球目のストライク判定に不満げな表情を見せ、４球目のフォークで空振り三振に倒れると、真鍋球審に対して何か言葉を発した。ベンチに戻った直後に「森下選手を暴言により、退場処分といたします」とアナウンスがあり、球場はどよめいた。試合後、報道陣の取材に応じた