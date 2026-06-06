巨人・西舘勇陽投手（２４）が２勝目を懸けて７日のロッテ戦（東京ドーム）で先発する。登板前日は本拠地で最終調整。「相手も違うのでちゃんとした準備をして試合に臨めれば」と自身２連勝へ意気込んだ。昨年６月２４日のロッテ戦（ＺＯＺＯマリン）は先発で４回２／３を９安打６失点。黒星を喫した。「５回も投げきれず降板したので」とリベンジに燃え「しっかりゾーン勝負で、どんどん自分が優位に立てるカウントを作ってい