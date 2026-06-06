◆男子プロゴルフツアーメジャー第２戦ＢＭＷ日本ツアー選手権森ビル杯第３日（６日、茨城・宍戸ヒルズＣＣ西Ｃ＝７４６４ヤード、パー７１）第３ラウンドが行われ、ツアー２勝の片岡尚之（ＡＣＮ）が２位で出て６バーディー、１ボギーでこの日ベストの６６をマークし、通算９アンダーで単独首位に浮上した。１番で伸ばした後、２番は８メートルをねじ込んでパーセーブ。５番パー４のティーショットが左の池に落としたが