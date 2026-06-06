◆第７６回安田記念・Ｇ１（６月７日、東京競馬場・芝１６００メートル）＝６月６日、美浦トレセン３連勝でＧ１制覇を狙うトロヴァトーレ（牡５歳、美浦・鹿戸雄一厩舎、父レイデオロ）は、角馬場で軽い運動。鹿戸調教師は「ゆったり走って落ち着いていた」と今朝の様子を伝えた。昨年は１７着に敗れたが、当時と比べると心身ともに成長。「昨年はカッとする面があって乗り難しい面があったが、この１年で成長したし、レースも