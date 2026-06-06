歌舞伎俳優の中村橋之助が、５月３０日に行われた元乃木坂４６の女優・能條愛未との挙式・結婚披露宴前に撮影した一門の集合ショットを披露した。橋之助は６日まで自身のインスタグラムを更新。「本日、無事に初日を終えることができました。僕にとっては憧れていた勘平の初日家内にとっては奥さんデビューでした！写真は、披露宴前に一門揃って！」と記し、６月歌舞伎鑑賞教室「仮名手本忠臣蔵」が初日を迎えたことを報告