元#ババババンビの宇咲が、5月28日発売の『ENTAME36℃ vol.5』に登場。グループ解散後初のソロ掲載となり、清楚な制服姿と大人びた表情のギャップで存在感を放っている。【写真】宇咲が清楚な制服姿と大人っぽさでギャップ萌え宇咲は、アイドルグループ・#ババババンビのメンバーとして活動し、2024年3月には日本武道館でのワンマンライブを成功させた。今年3月28日に東京・恵比寿ガーデンホールで行われたラストライブをもっ