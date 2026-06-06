◆日本生命セ・パ交流戦２０２６阪神１―０楽天（６日・甲子園）阪神・森下翔太外野手の暴言による退場について、責任審判を務めた真鍋球審が試合後、取材に応じた。暴言の内容については「具体的な言葉は、彼が言った言葉ですから彼に聞いてください」と言及を避け、「警告はしました、一度ね。『もうそれ以上言うな』と。それでもまだ続けたので、退場にということですね」と説明した。森下は１点を先制した直後の５回