勇気を振り絞って「すみません」俳優の木戸大聖が6日、都内で行われた映画『モブ子の恋』（公開中）公開記念舞台あいさつに登壇。自分を“よしよし”したくなったエピソードを明かした。【集合写真】おしゃれ衣装で集結！公開記念あいさつに登壇した桜田ひより、木戸大聖ら本作について、メガホンをとった風間太樹監督は「映画を見た後に自分自身を少しでも“よしよし”したくなるものになっていたらうれしい」と表現したこと