栃木県上三川町の強盗殺人事件で、警察は実行役とみられる少年3人を強盗殺人未遂容疑で再逮捕しました。いずれも容疑を否認しているということです。先月、上三川町の住宅で富山英子さんが殺害された強盗殺人事件では、実行役とみられる少年4人と、指示役とみられる竹前海斗容疑者、妻の美結容疑者が逮捕されていて、また、リクルーター役とみられる高校生1人も逮捕されています。警察は実行役とみられる少年3人を、仲間と共謀して