2019年に45歳にして大学院に進学した、田村淳。芸能界のトップで活躍するタレントでありながら、なぜ「学び直し」に挑戦することに決めたのか。やりたいことがあってもなかなか一歩を踏み出せないという人に向けて、自らの経験をもとにアドバイスを送る。※本稿は、タレントの田村淳『大人の小学校』（扶桑社）の一部を抜粋・編集したものです。芸能界で活躍するお笑い芸人がなぜ大学院に進学したのか2019年。それまで芸能界を主