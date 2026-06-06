熊本大学と健康食品の通信販売などを手がける「えがお」が4日、ネーミングライツ契約を結びました。 熊大病院にある第2立体駐車場と時計台まわり広場は、それぞれ、「えがお健康パーキング」と「えがお健康パーク」となります。熊大病院のネーミングライツは、2件目です。