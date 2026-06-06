若隆景関の大相撲夏場所優勝の祝賀パレードを終え、記念写真に納まる3兄弟。左から若元春関、若隆景関、若隆元さん＝6日午後、福島市5月の大相撲夏場所で25場所ぶり2度目の優勝を果たした小結若隆景関の祝賀パレードが6日、地元の福島市で開かれた。若隆景関はオープンカーに乗り、福島駅前の沿道200メートル超を、ゆっくりと進んだ。詰めかけた約1万5千人の市民やファンから「おめでとう」と祝福を受けると、手を振って応えた。