◇MLB ドジャース 1x-0 エンゼルス(日本時間6日、ドジャー・スタジアム)ドジャース・佐々木朗希投手が7回無失点10奪三振の好投。捕手のウィル・スミス選手が佐々木投手の成長をたたえました。この試合はマイク・トラウト選手から2つの三振を奪うなど、自己最多の10奪三振をマーク。打線の援護がなく今季4勝目は逃すも、自己最長タイの7回まで投げてエンゼルス打線をわずか2安打に封じました。直球の最速は100.6マイル(約161.9キロ)