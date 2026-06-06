栃木県上三川町の強盗殺人事件で、先ほど警察が実行役の少年3人を再逮捕したと発表しました。【映像】強盗殺人事件の現場の様子神奈川県相模原市の高校生の少年（16）ら3人は先月、竹前海斗容疑者（28）、妻の美結容疑者（25）や他の少年らと共謀して上三川町の住宅に押し入り、富山英子さん（69）の30代と40代の息子を殺害しようとした疑いで再逮捕されました。警察によりますと、3人はバールで息子らの頭を複数回殴るなど