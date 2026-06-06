ジャーナリストの石原伸晃氏（69）と妻でタレントの石原里紗夫人が6日放送のフジテレビ系「ミキティダイニング」（土曜午前11時）に出演。夫婦円満の秘訣（ひけつ）を語った。庄司智春から「夫婦円満のコツとかって何かあるんですか？」と聞かれ、伸晃氏は「簡単ですよ。（妻への）“絶対服従”」と答え、藤本美貴、庄司夫妻を笑わせた。庄司は「そうなんですか？そうやって言ってますけど」と妻の里紗さんに聞くと、里紗夫人は「