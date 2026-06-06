栃木県上三川町の強盗殺人事件で、警察は、殺害された女性の息子2人を襲った強盗殺人未遂の疑いで、実行役の少年3人を再逮捕しました。神奈川県相模原市の少年（16）2人と川崎市の少年（16）のあわせて3人は5月14日、ほかの少年とともに上三川町の住宅に押し入り、殺害された富山英子さん（69）の長男と次男の頭などをバールで殴りケガをさせた強盗殺人未遂の疑いで再逮捕されました。調べに対し、少年らは「バールで殴っていない