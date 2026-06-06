早瀬憩が、19歳の誕生日の6日、東京・新宿ピカデリーで行われた、桜田ひより（23）と木戸大聖（29）のダブル主演映画「モブ子の恋」（風間太樹監督）公開記念舞台あいさつに登壇。お守りのように大切にしている言葉について聞かれ「お守りにしている言葉は、昔、尊敬している俳優さんから『そのままで良いんだよ。憩ちゃんのままで良いんだよ』と言ってもらえたことがあって」と明かした。早瀬は「自分に自信をなくしたり、落ち込