明治安田Ｊ１百年構想リーグプレーオフラウンド１位決定戦第２戦（メルスタ）が行われ、神戸が鹿島に０―２で敗れたものの、２試合合計５―２で優勝を果たした。Ｖの立役者は、２０２２年カタールＷ杯で森保ジャパンの守護神として大活躍した元日本代表ＧＫ権田修一（３７）だ。鹿島が圧倒的な猛攻を見せる中で大量失点してもおかしくない展開だったが、何度もスーパーセーブを連発。鉄壁の守備を披露して、２戦合計で鹿島が追